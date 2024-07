Kit Harington schlüpft erneut in seine bekannteste Rolle!

Kit Harington (37) hat erneut die Welt von Westeros betreten und seinen bekannten Charakter Jon Snow wiederbelebt – jedoch nicht für eine Serie, sondern für einen Werbespot für das mobile Spiel "Game of Thrones: Legends". Dieser ist unter anderem auf YouTube zu sehen. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in Game of Thrones international berühmt wurde, kündigte in dem Clip mit den Worten "Der Winter naht" den Beginn eines neuen Abenteuers an. Der Spot enthält zahlreiche Anspielungen auf ikonische Momente der Serie und zeigt Kit in Interaktion mit Charakteren aus der Originalserie und dem Spin-off "House of the Dragon". Eingefleischte Fans der Fantasy-Serie dürften sich bei diesen Szenen direkt zurückkatapultiert gefühlt haben.

Seit 2019, dem Finale der beliebten Serie, schlüpfte Kit nicht mehr in die Rolle des Jon Snow. Eigentlich sollte es ein weiteres Spin-off der Erfolgsserie geben, doch im April dann die News: Die Serie, die sogar "Snow" heißen sollte, wird erst mal nicht produziert. Laut Bild sei die Produktion aktuell zu aufwendig. Der Fokus soll derzeit auf anderen Prequels liegen.

So scheint der Brite aber mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Denn neben seinem Job als gefeierter Schauspieler ist er auch Ehemann und Zweifachvater. Mit seinem Co-Star Rose Leslie (37) durfte er bereits zwei Kinder auf der Welt begrüßen. 2021 kam ihr Sohn zur Welt und rund zwei Jahre später machte eine kleine Tochter sie zu einer vierköpfigen Familie.

Getty Images Kit Harington auf der Comic Con in San Diego im Juli 2013

Getty Images Rose Leslie, Schauspielerin

