Serienstar Kit Harington schwelgt im absoluten Familienglück

Kit Harington (37) hat allen Grund zur Freude! Während der Promotion der dritten Staffel der HBO-Serie "Industry" offenbart der Schauspieler einen besonderen Meilenstein seines jüngsten Kindes. "Meine kleine Tochter hat neulich ihre ersten Schritte gemacht. Ich spiele gerade ein Theaterstück in London und vermisse sie sehr", äußert sich der Game of Thrones-Star im Interview mit Extra. Zusammen mit seiner Frau Rose Leslie (37) hat Kit einen Jungen und ein Mädchen – das freut den Briten besonders: "Ich könnte nicht gesegneter sein. Sie sind die wunderschönsten Kinder in jeder Hinsicht. Sie sind einfach zauberhaft."

Neben dem privaten Glück gibt es auch beruflich Neuigkeiten: Kit Harington stößt zur Besetzung von "Industry" als CEO des grünen Technologieunternehmens Lumi dazu. Er bezeichnete die Erfahrung, Teil der Show zu sein, als Traum, der wahr wurde. "Es war überwältigend, weil ich die Arbeit der anderen Schauspieler bewundert hatte und nun selbst Teil von 'Industry' bin", schwärmte er. Die neue Staffel startet am 11. August auf HBO und wird auf Max gestreamt. Haringtons Engagement verspricht, die Handlung auf die nächste Ebene zu heben.

Das Paar durfte seine Tochter vor einem Jahr willkommen heißen, wie ein Sprecher gegenüber People im Juli 2023 bestätigte. Ihr gemeinsamer Sohn erblickte bereits im Februar 2021 das Licht der Welt. Kit und Rose heirateten im Juni 2018, nachdem sie sich schon lange vor ihren gemeinsamen Szenen in der zweiten Staffel von "Game of Thrones" kennengelernt hatten. "Kit ist ein wunderbarer und lustiger Mensch und ein lieber Freund", hatte sich die Schauspielerin bereits 2014 gegenüber dem Magazin geäußert. Sie hatte betont, dass ihre vorherige Bekanntschaft ihre Arbeit auf der Leinwand authentischer gemacht habe.

Getty Images Kit Harrington und Rose Leslie im September 2021

Getty Images "Game of Thrones"-Star Kit Harington

