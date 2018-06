Jetzt wird es ernst! Sie sind das Game of Thrones-Traumpaar – und das nicht nur in der Serie: "Jon Snow"-Darsteller Kit Harington (31) und "Ygritte"-Darstellerin Rose Leslie (31) geben sich in wenigen Minuten das Jawort. Im schottischen Aberdeenshire wird die Zeremonie stattfinden. In diesem Moment sollte Kit nun ziemlich schwitzige Hände bekommen: Der Schauspieler wurde im schicken Anzug auf dem Weg zu seiner eigenen Trauung gesichtet!

Paparazzi-Schnappschüsse zeigen den gut gelaunten Hottie vor wenigen Minuten beim Betreten der Rayne Church. Damit ist nun auch der Look des Bräutigams enthüllt. Kit wird in einem schwarzen Sakko und dunkler Krawatte mit cremeweißer Weste und einer grau-schwarz gestreiften Stoffhose vor den Traualtar treten. Die Bilder dazu gibt es hier zu sehen.

Die Feierlichkeiten werden auf Wardhill Castle stattfinden – ein traumhaft schönes Schloss aus dem 12. Jahrhundert. Das Anwesen soll seit 900 Jahren im Besitz der Leslie-Familie sein. Für die musikalische Untermalung wird die Folkrock-Band Mumford and Sons sorgen.

Apega/WENN.com Kit Harington und Rose Leslie auf der Premiere der 7. Staffel von "Game of Thrones"

Lia Toby/WENN Rose Leslie und Kit Harington bei den Olivier Awards 2016

Instagram / roseleslie_got Kit Harington und Rose Leslie

