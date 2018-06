In der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise war auch sie mit von der Partie: Ela Taş. Auf der thailändischen Insel Ko Samui schienen die männlichen Kandidaten jedenfalls ganz angetan von ihren weiblichen Kurven gewesen zu sein. Eine Baustelle gibt es an Elas Körper allerdings – und zwar die Augen. Und genau die möchte die Hamburgerin sich nun korrigieren lassen.

Sie hat die Fummelei satt... zumindest am Auge! Das verriet die Der Bachelor-Kandidatin ihren Fans via Instagram: "Morgen werden meine Augen gelasert. Dann werde ich (hoffentlich) für immer meine Kontaktlinsen los. Das ist auf Dauer schon etwas nervig mit dem Reinsetzen und Rausnehmen. Ich bin total aufgeregt und habe auch etwas Angst." Verständlich – allerdings sei der Eingriff auch notwendig! "Ohne meine Kontaktlinsen sehe ich wirklich sehr, sehr wenig", offenbarte Ela in ihrem Post. Ob ihr bei "Bachelor in Paradise" auch in Sachen Männer der Durchblick gefehlt hat?

In Woche fünf musste die dunkelhaarige Schönheit die Show verlassen – und das nach nur einem eher semi-romantischen Date mit Jörg Petersen. Ihr anfänglicher Flirt mit Christian Rauch lief ebenfalls ins Leere. Vielleicht klappt es abseits vom TV ja wieder besser in der Liebe, allerdings steht erst mal die Genesung von Elas Augen-OP an.

MG RTL D / Arya Shirazi Ela Taş, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

MG RTL D Jörg Petersen und Ela Taş bei einem "Bachelor in Paradise"-Date

MG RTL D / Arya Shirazi Ela Taş bei "Bachelor in Paradise"

