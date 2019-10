Aaron Paul (40) sah sich lange Zeit nicht im Finale von Breaking Bad! Der Schauspieler verkörperte in der beliebten Serie bis zur letzten Folge den Drogenhersteller Jesse Pinkman – der stieg innerhalb der Handlung mit seinem Geschäftspartner Walter White immer weiter in dem kriminellen Geschäft auf. Dass sein Charakter so hoch auf die illegale Karriereleiter klettern würde, erwartete Aaron allerdings ganz und gar nicht: Der 40-Jährige rechnete beim Lesen der Drehbücher immer wieder mit seinem TV-Tod!

In einem Interview mit The Hollywood Reporter erklärte Aaron, dass die Produzenten der Serie Jesse bereits in der ersten Staffel beinahe hätten sterben lassen – von da an machte der Schauspieler sich ernsthafte Sorgen, dass er die Show frühzeitig verlassen könnte. "Ich dachte, ich hätte einen Vertrag für eine komplette Serie unterschrieben. Doch dann habe ich während der nächsten eineinhalb Staffeln beim Lesen der Skripte gedacht 'Jetzt ist der Zeitpunkt für Jesse gekommen'", erklärte der Blondschopf. Auch sein Kollege und Walter-White-Darsteller Bryan Cranston (63) verstärkte seine Ängste: Er gaukelte Aaron immer wieder vor, dass mit dem nächsten Skript Schluss für ihn sei. "Hey, es musste irgendwann enden, aber zumindest gehst du mit einem großen Knall!", zitierte Aaron seinen Serienpartner.

Schlussendlich überlebte Aarons Charakter die vielen lebensgefährlichen Situationen der Show über ganze fünf Staffeln – und wird bald sogar erneut zu sehen sein: Am 11. Oktober erscheint der Film "El Camino" auf Netflix – ein Ableger der Serie, in dem auch Jesse Pinkman auftaucht. Ob auch Walter wieder an seiner Seite zu sehen sein wird, gab der Drehbuchautor Vince Gilligan (52) noch nicht preis: "Ich möchte meine Weihnachtsgeschenke nicht eineinhalb Wochen vor Weihnachten öffnen!"

ActionPress / Hollywood Picture Press / face to face Aaron Paul und Bryan Cranston in ihren "Breaking Bad"-Rollen Jesse Pinkman und Walter White

Getty Images Vince Gilligan, Aaron Paul und Bryan Cranston bei der Comic-Con International 2018 in San Diego

Getty Images Thomas Schnauz, Aaron Paul, Bryan Cranston und Bob Odenkirk bei den Emmy Awards 2014 in Los Angeles

