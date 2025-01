Wegen nerviger Fans: "Breaking Bad"-Haus steht zum Verkauf

Das berühmte Haus aus der Kultserie "Breaking Bad", bekannt als das Zuhause der Familie White, steht in Albuquerque, New Mexico, zum Verkauf. Die Eigentümerin Joanne Quintana fordert vier Millionen Dollar für die Immobilie, mit der sie seit ihrer Kindheit verbunden ist. Doch der Verkaufsgrund ist wenig romantisch: Joanne hat genug von den Fan-Scharen, die das Haus belagern, um Erinnerungsfotos zu machen oder Szenen aus der Serie nachzustellen. Besonders störend: Manche Nachahmer werfen sogar Pizzen auf das Garagendach – ein nerviges Ritual, inspiriert von einer ikonischen Szene.

Andererseits erinnert sich Joanne auch gerne an die Zeit der Dreharbeiten von 2008 bis 2013 zurück. Sie erlebte Hollywood direkt vor ihrer Haustür, begegnete Stars wie Bryan Cranston (68) und der Crew der Serie und backte während der Aufnahmen regelmäßig Kekse für das Team. Für Bryan gab es allerdings erst am letzten Drehtag welche, da sein hageres Aussehen für die Rolle von Walter White unverzichtbar war. Doch nach dem Ende der Serie brachten die Besuche der Fans zunehmend Chaos. Neben Pizza-Würfen gab es ungebetene Besucher zu unmöglichen Zeiten sowie an Walter White adressierte Pakete. Dies zwang die Familie einmal sogar dazu, die örtliche Bombenentschärfungseinheit zu rufen.

Die Entscheidung, ihr Zuhause zu verkaufen, fällt Joanne nicht leicht, doch sie möchte nach all den Jahren einfach Ruhe. "Das war seit 1973 unser Familienhaus. Wir nehmen nur unsere Erinnerungen mit", sagte sie. Dass ihr Haus viele Fans anzieht, wundert nicht – schließlich ist "Breaking Bad" eine der bekanntesten Serien weltweit. Serienmacher Vince Gilligan (57) hat die Fans schon früher dazu aufgefordert, respektvoll mit dem Haus umzugehen. Im "Better Call Saul"-Podcast nannte er Joanne mal "die liebenswerteste Frau der Welt". Doch nach 50 Jahren ist für Joanne klar: Es ist Zeit, weiterzuziehen.

Instagram / breakingbad Walter Jr., Walter und Holly White im Familienhaus aus "Breaking Bad"

ActionPress / SIPA PRESS "Breaking Bad"-Cast

