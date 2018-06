Für ihre beste Freundin ist Melina Sophie kein Weg zu weit! Am Samstag läuteten auf Ibiza ganz laut die Kirchenglocken: Nach drei Jahren Beziehung heiratete Dagi Bee (23) ihren Liebsten Eugen Kazakov auf der Balearen-Insel. Für den großen Tag der schönen YouTuberin hatten sich viele ihrer Freunde und Kollegen bereits einige Tage vorher in dem spanischen Paradies eingefunden – doch der Besuch eines Gastes dürfte Dagi besonders gefreut haben: Ihre BFF Melina Sophie reiste extra aus Island an und feierte mit ihrer Liebsten bis zum Morgengrauen!

Was für ein tolles Geschenk! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Melina erste Schnappschüsse mit ihrer Lieblingsbraut. Völlig ausgelassen und glücklich strahlen und lachen die beiden Freundinnen in die Kamera. "Herzlichen Glückwunsch, meine Babys! Es war so schön, ich weine immer noch!", textete die Brünette dazu. Ebenfalls mit von der Partie: Dagis süßer Hund Zula, der sich an Melinas Schulter schmiegt.

Während die anderen Hochzeitsgäste aus dem eher sommerlichen Deutschland nach Ibiza gejettet waren, musste sich Melina auf größere Temperaturunterschiede einstellen und ungewohnt leichte Kleidung in ihren Koffer packen: Die 22-Jährige war vor ziemlich genau zwei Jahren von Köln nach Island ausgewandert.

Instagram / samislimani Dagi Bee und Sami Slimani bei der Hochzeit von Dagi und Eugen auf Ibiza

Instagram / melinasophie Dagi Bee und Melina Sophie bei der Hochzeit von Dagi und Eugen auf Ibiza

Instagram / melinasophie Melina Sophie in Island

