Was für ein märchenhafter Auftritt von Dagi Bee (23)! Erst vor wenigen Stunden verkündete die YouTuberin auf ihren Social-Media-Kanälen ganz stolz: Sie hat am Samstag auf Ibiza endlich ihren Eugen Kazakov geheiratet! Mit den ersten eintrudelnden Bildern ihrer Partygäste sieht man zudem direkt die Outfits des Brautpaars – und besonders die Braut strahlt dabei in einem zauberhaften Traum aus weißer Spitze!

"Ich liebe dich und werde dich für immer lieben!", beginnt die frisch verheiratete Blondine ihre Liebes-Offensive auf Instagram. Neben weiteren rührenden Worten an ihren Ehemann ist das zugehörige Foto aber der große Hingucker: In einem tief ausgeschnittenen Kleid in einer A-Linie schreitet die 23-Jährige mit einem Strauß aus weißen Rosen an der Seite ihres Bräutigams an den Anwesenden entlang. Auch die niedlichen Schnappschüsse ihrer Freunde präsentieren die Düsseldorferin in ihrer ganzen schimmernden Pracht: So zeigen auch Sami Slimani (28), Dagis BFF Topic (26) und Melina Sophie die Neu-Ehefrau mit wallender Mähne, die nur durch einen schmalen Glitzerreif gehalten wird.

Schon seit Tagen hatten die Fans des Internet-Stars sehnsüchtig auf die ersten Hinweise auf die Trauung gewartet – schließlich waren Dagi und ihr Eugen schon vor dem Wochenende auf die Balearen-Insel gejettet. Auch Gäste wie Mrs. Bella und Inscope21 hatten sich schon am Freitag nach Ibiza begeben.

Andreas Rentz / Getty Images Dagi Bee und Eugen Kazakov beim ECHO 2018

Instagram / topic Topic und Dagi Bee bei Dagis Hochzeit auf Ibiza

Instagram / inscopenico Mrs. Bella und Inscope21, deutsche YouTuber

