Cool, cooler, Richard Madden (32)! Auch wenn der Schauspieler seit einiger Zeit nicht mehr zum aktiven Game of Thrones-Cast dazugehört, blieb er mit seinen Co-Stars verbunden – klar, dass er am Samstag auch die Hochzeit seiner Ex-Kollegen Kit Harington (31) und Rose Leslie (31) besuchte. Und das nicht einfach im klassischen Anzug: Der Schotte setzte mit seinem Kilt ein unglaublich lässiges Fashion-Statement!

Die Fotografen hielten die Ankunft des Seriendarstellers an der Rayne Church in Aberdeenshire bildlich fest: Zu seinem blau-grün karierten Rock mit dünnen roten und weißen Streifen trug Richard ein passendes Ensemble aus dunkler Anzugjacke, hellen Strümpfen, schwarzen Schuhen mit Schnürung – und einer stylishen Sonnenbrille. Genau wie die Braut Rose, die die Vermählung mit ihrem Liebsten auf dem Schloss ihrer Familie feierte, stammt er aus Schottland: Richard wurde 1986 in Elderslie nahe Glasgow geboren.

Nicht nur der auffällige Look des 32-Jährigen zog alle Blicke auf sich, sondern auch seine hochkarätige Begleitung. Richard reiste zusammen mit einigen männlichen Co-Stars an: So wurden unter anderem John Bradley-West (Samwell Tarly), Joe Dempsie (Gendry) und Conleth Hill (Lord Varys) mit dem Kilt-Träger fotografiert.

Splash News Rose Leslie und Kit Harington während ihrer Hochzeit

SplashNews.com Richard Madden in Aberdeenshire

SplashNews.com Richard Madden, John Bradley-West, Joe Dempsie & Conleth Hill in Aberdeenshire

