Bei diesem WM-Spiel konnte selbst der sonst so coole David Beckham (43) nicht die Fassung behalten – der ehemalige Profifußballer ist total ergriffen von der Performance seiner Landsmänner! Am zweiten Spieltag der Gruppe G standen die Engländer in Russland gegen Panama auf dem Rasen. In einem spannenden Match fegten die Briten ihre Gegner in den anschließenden 90 Minuten mit einem 6:1 vom Platz. Ex-Nationalspieler David schaute die Partie im Fernsehen – und rührte seine Follower mit seiner Begeisterung!

Für die Panamaer war der Sonntag ein eher schwarzer Tag: Nach dem ersten Tor in der achten Minute hagelte es weiter englische Treffer auf ihren Kasten – kein Wunder, dass David sich da kaum halten konnte! "Großartige Teamperformance. Deswegen liebe ich dieses Spiel so sehr. 6:0, schaut euch diese glücklichen Gesichter an!", freute sich der Hottie in seiner Instagram-Story. Besonders Dreifach-Schütze und Chef-Kicker Harry Kane überzeugte den 43-Jährigen: "Eine professionelle Performance dieses Kapitäns! Er bekommt von mir zehn von zehn Punkten!"

Ob der Grund für die starke Leistung des Engländers wohl zu Hause auf ihn wartet? Nur wenige Minuten vor Anpfiff veröffentlichte Harry Kanes Frau Katie Goodland einige zuckersüße Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Account: So trägt die gemeinsame Tochter schon stolz ein englisches Trikot mit der Aufschrift Daddy – und weiterer Nachwuchs ist unterwegs.

Getty Images / Mark Thompson David Beckham bei der WM 2010

Alex Morton / Getty Images Fußballer Harry Kane während des WM-Spiels zwischen England und Panama

Instagram / kategoodersxx Harry Kanes Tochter in einem Trikot ihres Vaters

