Wer ist denn dieser süße Fratz? Eine der Ladys, die sich in Heidi Klums (45) diesjährigen Castingshow Germany's next Topmodel um den Titel des schönsten Mädchens Deutschlands bewarben, hat jetzt einen putzigen Throwback gepostet: Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist ein grinsendes kleines Mädchen zu sehen, die goldig für den Fotografen post – aber welche "Germany's next Topmodel"-Kandidatin steckt hinter diesem niedlichen Schnappschuss?

Manche Fans haben sicherlich ihre Mähne erkannt: Die Kleine auf dem Foto ist Finalistin Julianna (20)! Schon damals hatte sie ihre tollen Locken, die heute ihr Markenzeichen sind. Neben das Pic, das Julie auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte, schrieb sie: "Das ist wohl eins meiner ersten Fotoshootings gewesen." Früh übt sich wohl – mit ihren Model-Skills schaffte sie es schließlich bis in die Endrunde der Show.

Die Karriere des Lockenkopfs scheint trotz der Niederlage beim "Germany's next Topmodel"-Finale gut zu laufen: Auf ihrem Instagram-Profil tummeln sich viele Schnappschüsse von heißen Fotoshootings! Habt ihr Julianna auf dem Kindheitsbild erkannt? Stimmt ab!

Instagram / julianna.topmodel.2018 Juliannas Selfie, Mai 2018

Instagram / julianna.topmodel.2018 Julianna, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2018

Instagram / julianna.topmodel.2018 Julianna, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2018

