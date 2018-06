Jimmy Fallon (43) ist wohl einer der bekanntesten Talkshow-Moderatoren Amerikas. In "The Tonight Show", der ersten und erfolgreichsten Late-Night-Show der Welt, begrüßt er regelmäßig prominente Gäste und unterhält sich mit ihnen über verschiedenste Themen. Erst kürzlich wurde Schauspieler Robert Pattinson (32) zu Jimmy ins Studio eingeladen. Mit einem niedlichen Geständnis brachte Jimmy sein Publikum zum Lachen: Er wollte schon immer eine Frisur wie Robert haben!

"Immer wenn ich zum Friseur gegangen bin, habe ich nach deinem Haarschnitt gefragt", räumte Jimmy in The Tonight Show ein. Er habe jedes Mal ein Foto des Twilight-Darstellers mitgebracht und nach einem ähnlich gutaussehenden Schnitt gefragt. "Sie haben mich dann immer auf den Stuhl gesetzt und gemeint: 'Du siehst nicht im Ansatz aus wie er! Du siehst aus, als wäre Robert Pattinson von 50 Bienen gestochen worden!'" Offensichtlich muss sich der 43-Jährige nun also mit seinem eigenen Style abfinden.

Sein größtes Idol wird trotz allem immer Jimmys bester Freund Justin Timberlake (37) bleiben. Des Öfteren zeigten sich die beiden schon im Partnerlook auf diversen Veranstaltungen oder auf dem Tandem beim Bro-Biking. Lustiger Fun-Fact: Jimmy und Justin haben Tassen, die mit dem Gesicht des jeweils anderen bedruckt sind.

Loreen Sarkis/Getty Images Jimmy Fallon auf der "Golden Globes"-Aftershowparty in Beverly Hills

Anzeige

@ParisaMichelle / Splash News Robert Pattinson bei den 2018 Film Independent Spirit Awards

Anzeige

Ivan Nikolov/WENN.com Jimmy Fallon und Justin Timberlake bei "Saturday Night Live" in Manhattan 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de