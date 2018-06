Endlich klärt Denise Kappès (30) auf, wie man ihren aktuellen Nachnamen wirklich schreibt und ausspricht! Seit der Hochzeit mit ihrem ehemaligen Partner Pascal herrscht bei den Fans Verwirrung, was die Artikulierung ihres neuen Namens angeht. Gegenüber Promiflash erklärt die Ex-Bachelor-Kandidatin nun: Kappès wird mit einem stummen s ausgesprochen, und trotz Accent grave nach links soll das e am Ende lange betont werden. Pascal bevorzugt aus familiären Gründen die Schreibweise mit Accent aigu nach rechts.



