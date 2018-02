Pascal Kappés – so kennt die Öffentlichkeit ihren Mister Saarland vom letzten Jahr! Bei dieser Art von Akzent liegt die Betonung auf dem e, die Stimme geht dabei nach oben. So schreibt sich der Neu-Ehemann auch in allen sozialen Netzwerken – seine Braut behauptet jetzt aber: total falsch! Sie buchstabiert ihren neuen Namen mit dem Akzent nach unten, also Kappès, und will damit richtig liegen. Von einem Fan via Instagram auf die unterschiedliche Schreibweise angesprochen antwortet sie: "Vielleicht solltest du einfach mal deine dumme Fresse halten. Kappès wird so geschrieben! Laut allen Urkunden! So was Respektloses hier!"