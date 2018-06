Zwei Jahre nach Beziehungsstart gab Motsi Mabuse (37) ihrem Liebsten Evgenij Voznyuk das Jawort – ganz romantisch auf der Sonneninsel Mallorca. Mittlerweile hat das Paar das nächste Liebes-Kapitel aufgeschlagen: In wenigen Wochen erblickt die Tochter der leidenschaftlichen Tänzer das Licht der Welt. Bevor dieser große Tag kommt, feiern die Eltern der kleinen Maus aber erst einmal ein anderes Fest: ihren allerersten Hochzeitstag! Die Let's Dance-Jurorin teilte nun ein traumhaftes Throwback-Pic mit ihren Fans.

Den professionellen Schnappschuss postete Motsi auf ihrem Instagram-Account. Der Shot könnte aus einem Hochglanzmagazin stammen. Evgenij steht in einem weißen Anzug am Pool einer mallorquinischen Finca – der Himmel ist blau, um ihn herum grünt die Natur. Das absolute Highlight des Pics ist Braut Motsi. Sie schwebt in einem weißen Brautkleid mit langen wehenden Schleiern gerade zu in den Armen ihres Gatten. Breit grinsend, barfuß und ein Bein gen Sonne gestreckt versprüht die Südafrikanerin Flair und Glück einer wahren Traumhochzeit. Dazu schreibt sie: "24.06.2017 – eins ist rum und wir haben noch unser ganzes Leben vor uns."

Schon bald gibt es einen wichtigen Tag mehr im Kalender der Mabuse-Voznyuks: den Geburtstag ihrer kleinen Tochter! Dass sich das Couple, das seit 2015 zusammen ist, auf Nachwuchs freut, verkündete das Jurymitglied übrigens im TV. Während der zweiten Let's Dance-Show in diesem Jahr schritt sie in einem hautengen Kleid ins Studio, das ihren Babybauch deutlich zeigte.

Florian Ebener/Getty Images Motsi Mabuse, Fernsehstar

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk an ihrem Hochzeitstag

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse bei "Let's Dance"

