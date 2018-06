Sorgt Kourtney Kardashian (39) in der kommenden Staffel von Keeping up with the Kardashians wirklich für ernsten Familienzoff? Zwischen den berühmten Reality-TV-Geschwistern hatte es in den vergangenen Jahren bis auf einige Ausnahmen nur wenig böses Blut gegeben – doch damit könnte nun überraschend Schluss sein. Denn wie Kim Kardashian (37) nun selbst bestätigte, leistete sich ihre älteste Sis zuletzt zahlreiche unangemessene Kommentare!

Zunächst hatte die Ehefrau von Kanye West (41) die Spekulationen um möglichen Familienstreit durch ihre Twitter-Beiträge angeheizt. "Das ist vermutlich die Season, in der wir am schlimmsten schimpfen und fluchen!", zwitscherte sie Anfang Juni. In den ersten Trailern der neuen Episoden sind dann deutlich mehrere Diskussionen zu sehen, in denen Kourt von ihren Schwestern wegen einer Aussage kritisiert wird. So ärgert sich Khloe (33) beispielsweise: "Du hattest mir gegenüber die vergangenen Monate so eine miese Einstellung!", und auch Kim meckert: "Tu gar nicht erst so, als wüsstest du, wovon ich spreche!"

Bei einer Business of Fashion Week-Talkrunde bestätigte Kim dann die Differenzen: "Es wird einen riesigen Krach der Schwestern zu sehen geben. Wenn ich nur daran denke, werde ich richtig sauer. Wenn Menschen respektlos sind, das macht mich sauer. Daran zu denken, wie Kourtney sich verhalten hat!" Den eigentlichen Grund für den Zwist gab sie nicht an – doch schon im Sommer können die Fans das in der neuen Staffel herausfinden.

