Vor einer Woche wurde Khloe Kardashian (33) zum ersten Mal Mama, doch ihre Tochter True Thompson kam mitten in einer Krise ihrer Eltern auf die Welt. Nur wenige Tage vor der Geburt waren Fotos und Videos aufgetaucht, auf denen Khloes Partner Tristan Thompson (27) beim Fremdgehen zu sehen ist. Während dieser schwierigen Zeit kann die 33-Jährige auf ihre Familie zählen. Vor allem die weiblichen Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans stehen ihr mit Rat und Tat zur Seite!

Khloes Schwestern sind schließlich selbst schon Mütter und da kann sie sich den einen oder anderen Ratschlag holen. In ihrer Instagram-Story bedankte sich die Unternehmerin bei ihren Liebsten für deren Unterstützung: "Meine Schwestern sind die ultimativen Mom-Mentoren." Kim (37) und Kourtney (39) und seit Februar auch ihre Halbschwester Kylie (20) haben schließlich viel Erfahrung auf diesem Gebiet: Kim und Kourtney haben jeweils drei Kinder, Kylie ist Mama eines eine Baby-Girls.

Auf ihrer Webseite khloewithak wurde Khloe noch etwas ausführlicher: "Meine Schwestern sind alle so phänomenale Mütter. Ich kann gar nicht genau sagen, welche Tipps oder Kenntnisse ich genau umsetzen werde. Aber ich bin so inspiriert davon, wie sie das alles hinbekommen. Ich hoffe, dass ich das auch schaffe." Alleine durch das Beobachten habe sie schon so viel lernen können. Es sei beruhigend, dass sie jederzeit um Hilfe bitten könne.

Robin Marchant/Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Der Kardashian-Jenner-Klan

Getty Images / Dave Kotinsky Kim, Kourtney und Khloe Kardashian bei einem Generation NXT Charity-Event 2014

