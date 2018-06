Sascha Koslowski ist schon längst babybereit! Am Mittwoch ließen der YouTuber und seine Freundin Paola Maria die Bombe platzen: Sie erwarten ihr erstes Kind! Obwohl Paola noch in jüngster Vergangenheit nicht müde wurde, zu betonen, dass sie sich mit der Nachwuchsplanung Zeit lassen wolle, ging jetzt alles schneller als gedacht. Ihren Liebsten Sascha dürfte das besonders freuen – denn der war schon Anfang des Jahres ganz heiß auf eine eigene kleine Familie, wie Paola damals in einem Promiflash-Interview verriet: "Wir haben darüber gesprochen: Sascha ist ein bisschen mehr dafür!"



