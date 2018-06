Es war die Liebesüberraschung: Patricia Blanco (47) wurde knutschend mit einem Mann abgelichtet! Am Sonntag machten die Turtel-Pics des Reality-Stars und des Unternehmers Nico Gollnick die Runde – kurz darauf wurde die Beziehung offenbar bestätigt. Patricia und ihr Schatz ziehen ins Sommerhaus der Stars ein! Jetzt wurden neue Details der frisch verliebten Turteltauben bekannt: Patricia traf ihren Liebsten zum ersten Mal in einer Shopping Mall!

Zwischen der 48-Jährigen und dem Geschäftsmann fliegen seit rund sechs Monaten die Funken, wie RTL bekannt gab. Seit Januar dieses Jahres ist Nico offiziell der Mann an Patricias Seite. Beim ersten Aufeinandertreffen der Verliebten scheint das Schicksal seine Finger mit ihm Spiel gehabt zu haben: Patricia lernte ihren zwölf Jahre jüngeren Prinzen zufällig an der Champagner-Bar im Kaufhaus des Westens kennen – und lieben. Die Turteltauben führen laut Informationen des Senders noch eine Fernbeziehung. Patricia lebt in Nizza, Nico in Berlin. Die Sängerin hält sich allerdings bisher bedeckt, was ihren Traummann angeht – ob sich das im "Sommerhaus der Stars" ändern wird?

Ab dem 9. Juli müssen Patricia und Nico beweisen, ob sie den Strapazen des knallharten Promi-Kampfes gewachsen sind. Denn nicht nur sie sind heiß auf den Sieg, auch andere Stars versuchen mit ihren Partnern ihr Glück, um die 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen zu können. Neben Micaela Schäfer (34) und ihrem Felix ziehen unter anderem auch Bert Wollersheim (67) und seine Herzdame Bobby Anne Baker und die Love Island-Stars Julian Evangelos und Stephanie Schmitz in die TV-Villa.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Stefan Menne Nico Gollnick und Patricia Blanco, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2018

MG RTL D / Max Kohr Nico Gollnick und Patricia Blanco, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2018

MG RTL D / Stefan Menne Nico Gollnick und Patricia Blanco, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2018

