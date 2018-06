Das sieht doch stark nach einer neuen Liebe aus! Patricia Blanco (47) ging in den vergangenen Monaten durch schwere Zeiten. Anfang des Jahres lief ihre Bruststraffung gehörig schief: Ihre Nippel starben durch den Eingriff ab und wurden später mit Schamlippengewebe neu modelliert. Mittlerweile scheint es so, als würde es bei Patricia privat endlich bergauf gehen. Erst kürzlich zeigte sie sich wieder strahlend auf ihrem Social-Media-Kanal. Jetzt könnte ein Grund dafür enthüllt worden sein: Das TV-Gesicht wurde knutschend mit einem Mann abgelichtet!

Auf Fotos, die Bild vorliegen, sieht man die Tochter von Roberto Blanco (81) turtelnd mit einem attraktiven, jungen Mann durch den Berliner Stadtteil Charlottenburg schlendern. Ob Küsschen am Cafétisch, Umarmungen beim gemeinsamen Spazierengehen oder Kuschelposen beim Selfies-Schießen – diese Aufnahmen sind eindeutig! Laut Informationen der Zeitung sollen die Bilder am Freitag entstanden sein. Bei dem Mann – mit dem Patricia schon seit mehreren Wochen zusammen sein soll – handle es sich um den 28-Jährigen Unternehmer Nico Gollnick, hieß es weiter.

Patricia selbst wollte sich nicht zu den Gerüchten äußern. Die 46-Jährige verriet aber in ihrer Instagram-Story über ihren Berlinaufenthalt am Wochenende: "Es hat sich gelohnt, noch einen Tag länger zu bleiben, das hat sich auch so ergeben. Ich habe jemand ganz Tolles getroffen, da wird auch ein super Projekt draus." Darüber freue sie sich sehr. Na, vielleicht heißt dieses Projekt ja tatsächlich "Liebe".

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco oben ohne in ihrer Instagram-Story

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco im KaDeWe in Berlin

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco in Berlin

