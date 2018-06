Einfach nichts kann sie vom Sport abhalten. Lisa G. reist gerade mit ihrem Freund Durmus durch Indonesien. Bei all den Abenteuern darf eine Sache aber auch im Urlaub nicht auf der Tagesordnung der Blondine fehlen: der Gym-Besuch. Das fitnessbegeisterte Pärchen suchte auf einer Insel das einzige Studio auf, das offenbar einmal ein Badezimmer war, um gemeinsam an seinen Muskeln zu arbeiten. Die Session stellte sich aber als absoluter Horror heraus. "Das war wirklich das dreckigste Training ever. Training ist einfach immer irgendwie möglich, auch wenn ich jetzt einfach nur noch unter die Dusche will. Das war so dreckig", klagte das 21-jährige Model seinen Instagram-Followern sein Leid.



