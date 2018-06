Nimmt sie sich ihre Schwägerin zum Vorbild? Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) bleibt Herzogin Meghan (36) kaum Zeit zum Durchatmen. Ein Royal-Event jagt das nächste – jetzt steht auch die erste längere Reise im Auftrag des britischen Königshauses an: Für das frisch verheiratete Paar geht es schon bald nach Australien, auf die Fidschi-Inseln und nach Tonga. Wie man sich auf internationalen Reisen dem Titel angemessen verhält, kann Meghan dabei vor allem von einer lernen: Herzogin Kate (36)!

Die Frau von Prinz William (36) hat in den letzten sieben Jahren schließlich schon eine Menge Erfahrung im Umgang mit den unterschiedlichsten Kulturen gesammelt und weiß daher ganz genau, wie man sich die Sympathie anderer Völker und Stämme sichert. Egal wo Kate hinkommt: Die dreifache Mama passt sich immer den Sitten der Einheimischen an. Ob in Kanada beim Hand-Fischen oder in Bhutan beim Bogenschießen – die 36-Jährige ist immer mit Ehrgeiz, Spaß und Herzblut dabei. Ihre Anerkennung drückt sie dabei immer wieder auch durch ihre Kleider- und Accessoirewahl aus. 2013 trug sie bei einem offiziellen Auftritt in Schottland beispielsweise einen landestypisch gemusterten Mantel.

Doch nicht nur in Sachen Sympathie und Fashion hat Meghan in Kate ein echtes Vorbild gefunden – auch was die Etikette angeht, weiß die zukünftige Königin bestens Bescheid. Um eine Ausrede zu haben, nicht jedem Royal-Fan die Hand geben zu müssen, trägt die 36-Jährige immer eine Clutch bei sich. Während sie sich zu ihren kleinen Fans hinunter beugt, geht sie auf ältere Menschen immer einen Extra-Schritt zu – Autogramme und Selfies sind aber strikt tabu. Ob sich Herzogin Meghan mit diesen Tricks wohl genauso gut schlagen wird wie ihre Schwägerin?

Splash News Herzogin Meghan in Cheshire 2018

Andrew Parsons - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate bei der St. Patrick's Day Parade

WENN Prinz William und Herzogin Kate in Schottland 2013

