Nach Herzschmerz sieht dieser Auftritt jedenfalls nicht gerade aus! Seit Mitte vergangener Woche ist Blac Chyna (30) wieder offiziell Single. Ihre Romanze mit dem 18 Jahre alten Rapper YBN Almighty Jay hielt damit gerade einmal drei Monate. Über den Verlust ihres Toyboys scheint die Reality-Darstellerin jedoch nicht allzu viel Trübsal zu blasen. Stattdessen posiert Blac Chyna auf dem roten Teppich – und könnte mit ihrem verlockenden Outfit doch glatt den Nächsten an Land ziehen!

Am Sonntagabend vergab der US-amerikanische TV-Sender Black Entertainment Television in Los Angeles zum 18. Mal die BET Awards. Auch die Ex von Robert Kardashian (31) war geladen und gab prompt einen wahren Hingucker ab. Ihr Kettenkleid mit großem Cut-Out rund um die Körpermitte gewährte nicht nur freien Blick auf ihre Tattoos, sondern auch auf ihren Underboob. Ja, da steht wirklich alles wie eine Eins – einem geschickten Beauty-Doc sei Dank!

Doch nicht nur mit ihrem freizügigen Outfit brachte Blac Chyna die fleißigen Fotografen schier um den Verstand, auch ihre Begleitung war ein Blickfang. Die Mama von Dream Renee (1) kam mit ihrer besten Freundin Amber Rose (34), ihres Zeichens selbst weltberühmte Kurven-Queen – und Blac Chynas Trostspenderin nach der Trennung von YBN.

Instagram / ybnalmightyjay Blac Chyna und YBN Almighty Jay

Leon Bennett/Getty Images Blac Chyna bei den BET Awards in Los Angeles

Leon Bennett/Getty Images Blac Chyna und Amber Rose bei den BET Awards

