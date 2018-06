Girl-Power! Seit Kurzem ist Blac Chyna (30) wieder zu haben. Nach drei Monaten Beziehung hatte sich die Reality-Darstellerin von ihrem Toyboy, dem Rapper YBN Almighty Jay, getrennt. Von wem die Trennung ausging, behielten die beiden bisher für sich. Nun hatte Blac ihren ersten öffentlichen Auftritt nach dem Beziehungs-Aus. Von Liebeskummer ließ sich das Haar-Chamäleon aber nichts anmerken. Zusammen mit ihrer Freundin Amber Rose (34) machte sie Los Angeles unsicher!

Der Anlass für die Ladies-Night: Laut Just Jared stellte Amber in der Stadt der Engel ihre eigene Mode-Kollektion für kurvige Frauen vor – natürlich war ihre BFF da, um sie zu unterstützen. Beide Frauen machten an dem Abend eine wunderbare Figur und strahlten viel Selbstbewusstsein aus. Amber trug ein eng anliegendes schwarzes Kleid ohne Ärmel. Die Ex von Rob Kardashian (31) entschied sich für einen Zweiteiler in Puderrosa – bestehend aus einer Hose und einem Crop-Top, das ihren Bauch betonte.

Mit ihrem Outfit schuf Blac Chyna auch ein hartnäckiges Gerücht aus der Welt. Sie soll von YBN Almighty Jay schwanger sein – doch unter dem Oberteil, das sie trug, wäre ein Babybauch schwer zu verstecken gewesen. Hättet ihr gedacht, dass die zwei Promi-Damen so gut miteinander befreundet sind? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Splash News Amber Rose in Los Angeles 2018

Splash News Blac Chyna und Amber Rose, Models

Splash News Blac Chyna, Reality-Star

