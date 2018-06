Handgreiflichkeiten zwischen Influencerin Tina Neumann und Musiker Daniele Negroni (22), und das nach nur sieben Wochen Beziehung! Was sich wirklich am Wochenende abspielte und zur Trennung des ehemaligen Traumpaars führte, wissen nur die beiden. Aber jetzt bricht Daniele sein Schweigen und berichtet aus seiner Sicht, warum sogar die Polizei anrücken musste. Eines wolle er aber unbedingt klarstellen: Er sei kein Frauenschläger!

Der Bild erzählte Daniele: "Ich habe Tina nicht geschlagen, so viel steht fest. Dafür habe ich einiges von ihr abbekommen. Aber ich will keine 16-Jährige anprangern." Beide Parteien seien sehr betrunken gewesen und Schuld an dem Streit. Der habe sich wie folgt abgespielt: Vor einem Berliner Hotel habe Tina ihren Freund angeschrien und eine Backpfeife gegeben. Auf dem Zimmer sei der Streit weiter eskaliert. "Sie hat mich heftigst beleidigt und wurde auch handgreiflich. Ich habe ich sie dann einmal leicht weggestoßen und sie ist unglücklich an die Wand im Bad gefallen. Daraufhin hat sie nur noch geschrien, ich würde sie schlagen. Aber hätte ich das wirklich getan, wäre sie ausgeknockt gewesen.“

Kleinigkeiten und ein hoher Alkoholpegel hätten zu dem Streit geführt: "Wir hatten beide die ganze Zeit Wodka Red Bull getrunken. Aber Tina verträgt mit 16 natürlich nicht viel. Sie hatte schon einen Tunnelblick." Trotz allem hoffe Daniele auf ein Liebes-Comeback: "Ich möchte Tina auf jeden Fall wiedersehen, denn ich liebe sie wie keinen anderen Menschen. Ich habe sie auch nicht angezeigt, sondern sie mich. Die Anzeige gegen sie erfolgte von Amts wegen." Glaubt ihr, auch Tina wird sich jetzt äußern? Stimmt ab!

Instagram / negroni_daniele Tina Neumann und Daniele Negroni

Andreas Rentz/Getty Images Tina Neumann und Daniele Negroni

P.Hoffmann/WENN.com Tina Neumann und Daniele Negroni auf dem Bild-Renntag 2018

