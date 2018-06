Der Beziehungsstatus von Daniele Negroni (22) und Tina Neumann sorgt seit dem Wochenende für immer mehr Schlagzeilen. Am Freitag zeigten sie sich noch gemeinsam auf einer Messe in Berlin, folgte am Samstag der große Cut. Nach einem Streit soll es im Hotel sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Von einer endgültigen Trennung war da noch nicht die Rede – aber jetzt: Tina stellt jetzt via Social Media klar: Sie ist Single.

Eigentlich sah es so aus, als ob das Paar die Krise überstehen könnte, denn Daniele postet weiterhin fleißig Liebeserklärungen an seine – jetzt wohl einstige – Herzdame. Doch an ein Liebescomeback ist für die Influencerin wohl nicht zu denken, wie jetzt ein Posting in ihrer Instagram-Story beweist. Dort reagiert sie auf zahlreiche User, die brennend an ihrem Beziehungsstatus interessiert sind. "Und nein, ich habe keinen Freund, also fragt bitte nicht mehr", lautet ihr eindeutiges Statement. Kurz danach fügt sie hinzu: "Endlich nach Hause, nach einem etwas anderem Wochenende."

Das besagte Wochenende war ziemlich turbulent: Wie Promiflash von einem Insider erfahren hat, soll es zwischen dem Ex-DSDS-Kandidaten und seiner Freundin tatsächlich zu Handgreiflichkeiten gekommen sein – sogar die Polizei sei vor Ort gewesen. Auch Tina ließ mit einem mysteriösen Post wenig Zweifel offen: "Ich hoffe, alle Frauenschläger dieser Welt bekommen das Karma, das sie verdient haben." Kurz darauf entfolge der Webstar den Sänger und löschte alle gemeinsamen Bilder im Netz.

Instagram / tinaneumann Tina Neumanns Instagram-Story

Instagram / tinaneumann Tina Neumanns Instagram-Story

Andreas Rentz/Getty Images Tina Neumann und Daniele Negroni beim ECHO 2018

