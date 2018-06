Hofft Daniele Negroni (22) etwa auf eine Versöhnung mit seiner Ex-Freundin Tina Neumann? Bis vor Kurzem waren der Sänger und die Influencerin noch total verliebt und unzertrennlich. Seit einem großen Krach am Wochenende – bei dem es sogar zu Handgreiflichkeiten kam – sieht das allerdings ganz anders aus. Jetzt scheint sich der Dschungelcamp-Zweite seiner Ex aber wieder annähern zu wollen. In einem Social-Media-Post schwärmt er noch total verliebt von ihr!

"Sie fragen mich, warum ich die Bilder mit Tina nicht lösche... Ich kann euch sagen, wieso: Ich liebe sie und Erinnerungen sind das Schönste", heißt es auf seinem Instagram-Account. Dazu sieht man ein Kuschelbild der beiden aus offenbar glücklicheren Zeiten. Das ist nicht das erste Mal seit dem großen Streit, dass Daniele Pärchen-Pics veröffentlicht hat. Anscheinend glaubt zumindest der DSDS-Finalist noch nicht an ein endgültiges Liebes-Aus.

Bei Tina sieht das aber offenbar ganz anders aus: Sie hat mittlerweile nicht nur alle gemeinsamen Fotos gelöscht und ist dem 22-Jährigen auf Instagram entfolgt, sie hat sich im Netz auch schon wieder als Single bezeichnet.

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Tina Neumann

Anzeige

P. Hoffmann/WENN.com Tina Neumann und Daniele Negroni beim BILD-Renntag

Anzeige

Instagram / negroni_daniele Tina Neumann und Daniele Negroni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de