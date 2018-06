Dagi Bee (23) verzückte alle mit ihrem Traum in Weiß! Die Influencerin heiratete am Samstag ihren Schatz Eugen Kazakov (23) auf Ibiza. Dabei sorgte die Web-Queen mit ihrem Brautkleid für den absoluten Wow-Moment. Das Dress war tief dekolletiert, mit feinen Stickereien besetzt und hatte eine lange Schleppe – einfach ein Dream-Outfit, wie Dagi auch schon beim Kauf merkte. "Da stand ich so vor dem Spiegel und dachte mir so, ja das ist es. Das war wirklich so, meine Mama hatte Tränen in den Augen, meine Cousine hatte Tränen in den Augen", offenbarte die 23-Jährige in einem Promiflash-Interview.



