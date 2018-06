Vier Jahre lang waren Dagi Bee (23) und LionT (25) eines der Traumpaare der deutschen YouTube-Szene. Während Timo nach ihrer Trennung im August 2015 bisher kein Glück in der Liebe hat, ist Dagi inzwischen sogar verheiratet. Am Wochenende gab die 23-Jährige dem Videoproduzenten Eugen Kazakov (23) auf Ibiza das Jawort. Doch was sagt ihr Ex zur Hochzeit? Auf Instagram reagierte der 25-Jährige kurz und knapp mit "Herzlichen Glückwunsch". In einem früheren Clip hatte der Sänger ihr alles Gute gewünscht und sich gefreut, dass Dagi den Mann ihres Lebens gefunden habe.



