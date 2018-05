Fließt zwischen Dagi Bee (23) und Liont (25) etwa böses Blut? Vier Jahre waren die YouTuber ein Paar, bis sie 2015 aus heiterem Himmel ihre Trennung bekannt gaben. Mittlerweile ist die Social-Media-Queen überglücklich mit ihrem neuen Partner Eugen Kazakov. In wenigen Wochen werden sich die beiden sogar das Jawort geben. Doch was hält eigentlich ihr Ex-Freund von diesen Hochzeitsplänen? "Ich freue mich wirklich sehr, dass sie jetzt endlich heiratet und dass sie endlich den Mann ihres Lebens gefunden hat. Sie scheint auch sehr glücklich zu sein. Ich habe Dagi noch nie so glücklich gesehen wie im Moment", schwärmt ihr Verflossener auf YouTube von dem zukünftigen Brautpaar.



