Basketball-Legende Shaquille O'Neal (46) ließ sich seine Grusel-Füße mit Glitzer-Nagellack verschönern, während im Hintergrund Cardi B (25)'s Song "I Like It" lief. Schon vor einem Jahr hatte der ehemalige Lakers-Profi publik gemacht, welche erschreckenden Spuren seine jahrelange NBA-Karriere an den Füßen hinterlassen hatte. Jetzt unterzog sich Shaquille einer Fußbehandlung mit Funkel-Topping und der schwangeren Rapperin Cardi gefiel die Horror-Session im Pediküre-Sessel offenbar so gut, dass sie den entsprechenden Clip sofort auf ihrem Instagram-Profil teilte. Da beweist jemand aber eine ordentliche Portion Humor!



