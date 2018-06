Scheitert Pia Riegels (22) Modelkarriere am Gewichtsverlust? Bei Germany's next Topmodel wurde sie immerhin für ihren kurvigen Körper gefeiert. Mittlerweile ist Heidi Klums (45) ehemaliger Schützling deutlich schlanker unterwegs – und das gefällt Pias Fans gar nicht. Curvy Supermodel-Siegerin Hanna Wilperath hat keine Toleranz für gemeine Body-Kritik. Bei der "Ernstings Family"-Fashionshow in Hamburg erzählt sie Promiflash: "Manchmal hat eine Abnahme einfach mit Stress zu tun. Das sind immer so Sachen, das passiert jedem Menschen auch im Alltag, aber bei uns wird es dann bewertet und deswegen tut es mir für Pia leid. Sie soll sich davon nicht unterkriegen lassen und weiter ihr Ding machen."



