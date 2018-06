High Five wie eine Große? Für Mia Rose Harrison kein Problem! Der Spross von Sarah (27) und Dominic Harrison (26) ist bereits stolze sieben Monate alt. Die Kleine entwickelt sich prächtig – sie kann schon alleine sitzen, brabbelt fleißig vor sich hin und ist total interessiert an ihrer Umgebung. In einem aktuellen YouTube-Video der Influencer-Familie macht Mia jetzt sogar erste High-Five-Versuche mit ihrer Mami.



