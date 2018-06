Am vergangenen Wochenende hatte Mia Rose Harrison ihren großen Tag: Die kleine Maus von Sarah (27) und Dominic Harrison (26) wurde getauft! Wie emotional die kirchliche Feier war, hat Sarah auf Promiflash-Nachfrage verraten: "Wir haben im engen Kreis der Familie die Taufe von Mia gefeiert. Die Zeremonie fand in Oberstotzingen statt, in meiner alten Heimat. Für uns war die Taufe ein sehr emotionaler Moment. Es ist uns wichtig, dass Mia mit einem Glauben aufwächst."



