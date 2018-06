Dieses besondere Ereignis kann natürlich nicht ohne besondere Zeugen stattfinden! Das kleine Töchterchen der YouTuber Sarah (27) und Dominic Harrison (26) wurde am Wochenende getauft. Mia Rose feierte diesen Tag mit ihren Eltern, der Familie und natürlich ihren Taufpaten. Um wen es sich bei diesen beiden Vertrauenspersonen handelt, die die kleine Maus ihr ganzes Leben lang begleiten werden, verriet die stolze Mama jetzt via Social Media.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Sarah ein Bild der jungen Frau und des jungen Mannes, die nun die Aufgabe haben, Mia Rose auf ihrem christlichen Lebenspfad zu begleiten. "Da sehr viele Fragen kamen, wer denn die Paten von Mia sind: meine Schwester und Domis langjähriger Freund. Wir hätten nicht bessere wählen können", schrieb die Influencerin dazu.

Domi veröffentlichte derweil eine herzergreifende Nachricht an seine kleine Prinzessin auf seinem Instagram-Kanal: "Da werden Hände sein, die dich tragen und Arme, in denen du sicher bist und Menschen, die dir ohne zu Fragen zeigen, dass du willkommen bist." Bei so viel Liebe gibt es sicher keinen Fan, dem nicht das Herz aufgeht! Wie findet ihr es, dass Sarah ihre Schwester zur Taufpatin gemacht hat? Stimmt ab!

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison mit Töchterchen Mia Rose

