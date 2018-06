Sie können es kaum fassen! Zum ersten Mal in der Geschichte einer Weltmeisterschaft schied Deutschland nun bereits in der Vorrunde aus. Das dritte und überraschenderweise auch letzte Spiel des DFB gegen Südkorea ging mit 0:2 verloren. Am Ende lagen die Fußballer um Manuel Neuer (32) völlig enttäuscht auf dem Rasen und ließen ihren Tränen freien Lauf. Der Mannschaftskapitän fand nun aber klare Worte für die Leistung seines Teams.

Der Torwart der Nationalelf erklärte nach dem Spiel gegenüber dem ZDF: "Die Bereitschaft war nicht groß genug. Der unbedingte Wille, zu zeigen, dass wir etwas reißen wollen, hat gefehlt." Eigentlich fiebere man als Fußballprofi vier Jahre lang auf ein solches Turnier hin und eine solche Gelegenheit, doch dieses Feuer konnten seine Kollegen nicht rüberbringen. "Wir haben in keinem Spiel überzeugen können und gezeigt: Wir sind die deutsche Mannschaft! Ja, das ist einfach bitter und erbärmlich", offenbarte der Bayern-Keeper.

Auch Mittelfeldstar Sami Khedira (31) pflichtete den Worten seines Kapitäns bei. Er versicherte dem Reporter allerdings, dass keiner der Führungsspieler vor der jetzigen Situation fliehen wolle: "Ich bin der Erste, der Verantwortung übernimmt. Das werden wir tun. Es wird jetzt viel schlecht über uns gesprochen werden, aber das ist Fußball. Damit müssen wir umgehen können."

Laurence Griffiths/Getty Images Manuel Neuer, DFB-Kapitän

Shaun Botterill/Getty Images Manuel Neuer beim Spiel gegen Südkorea

Matthias Hangst/Getty Images Joachim Löw und Sami Khedira bei der WM 2018

