Griff Robert Kardashian (31) tatsächlich zu solch drastischen Mitteln, um eine Reaktion von seiner Ex zu erzwingen? Im Dezember 2016 zerbrach die Beziehung des Reality-Stars und seiner einstigen Verlobten Blac Chyna (30) endgültig – und das nur kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Dream Renee Kardashian (1). Eineinhalb Jahre später kamen nun neue Details zum damaligen Trennungsdrama ans Licht: Rob soll Chyna regelmäßig damit gedroht haben, sich umzubringen!

Dem US-Magazin Bossip sollen Screenshots früherer Chatverläufe des Ex-Paares vorliegen. Darin spricht Rob immer wieder davon, sich das Leben zu nehmen – unter anderem, weil ihm Blac Chyna via Social Media nicht für einen geschenkten Ferrari danken wollte. Seine Suiziddrohungen soll der Bruder von Kim Kardashian (37) aber auch dazu genutzt haben, um eine Antwort von seiner einstigen Flamme zu erzwingen. "Ich bin kurz davor, mich umzubringen, und dich könnte es nicht weniger interessieren", lautete nur eine seiner verstörenden Textnachrichten. Als seine Verflossene nicht mehr reagierte, soll er ihr sogar ein Bild davon geschickt haben, wie er nach einer Handvoll Pillen greift.

Aufgrund seiner emotionalen Erpressungsversuche und angeblich auch wegen körperlicher Gewalt erhob Blac Chyna nach einem erbitterten Sorgerechtsstreit jetzt erneut Anklage gegen den Vater ihres zweiten Kindes. Mittlerweile scheint sich Rob aber wieder gefangen zu haben: Nachdem er zeitweise in einer seelischen Krise gesteckt und zwischenzeitlich sogar seinen Instagram-Account gelöscht hatte, postet er neuerdings vor allem Schnappschüsse von Töchterchen Dream und deutet immer wieder an, dass er inzwischen verstärkt an seinem körperlichen Wohlbefinden arbeite.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Pacific Coast News Rob Kardashian in Miami 2016

Maury Phillips / Getty Images Blac Chyna bei den BET Awards 2017

Snapchat / robphuckedme Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream



