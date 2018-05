Bekommt die Welt bald einen völlig neuen Robert Kardashian (31) zu sehen? Der Reality-Star hadert seit Jahren schon mit Extrapfunden, litt unter Depressionen, emotionalem Stress und unregelmäßigen Fressattacken, die ihn sogar ins Krankenhaus brachten. Für sein Ziel, endlich wieder so schlank wie 2012 zu sein, probierte Kris Jenners (62) einziger Sohn verschiedene Diäten und Kniffe aus. Nun scheint er endlich Erfolge zu verzeichnen: Im Netz teaserte Rob eine gewaltige Body-Verwandlung an!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Socken-Designer ein Foto, das ihn auf einer Party in Las Vegas zeigt, die er im Mai 2016 mit seiner damaligen Freundin Blac Chyna (29) besucht hatte. Zu dem Pic schrieb er, so sehe er nicht mehr aus und fügte – in Hashtags verpackt – diese Botschaft hinzu: "Die Verwandlung kommt, seid gespannt. Keine OP, ich habe Arbeit reingesteckt." Ob er nun seiner Schwester Khloe Kardashian (33) nacheifert und sich nach hartem Training mit neuer Traumfigur der Öffentlichkeit präsentiert?

Bereits im März machten Fotos eines deutlich erschlankten Robs die Runde. Beim Abnehmen dürfte dem Vater der kleinen Dream (1) nicht nur seine knallharte Diät helfen. Die turbulente Beziehung zu seiner Ex Chyna hatte ihm vor einigen Monaten noch auf die Psyche geschlagen. Inzwischen hat Rob jedoch genug Abstand zu dem Model, um sich wieder auf sich selbst konzentrieren zu können – auch wenn Chyna noch gelegentlich für Wirbel sorgt.

Isaac Brekken / Freier Fotograf / Getty Images Rob Kardashian in Las Vegas 2012

Twitter / Robert Kardashian Robert Kardashian und seine Tochter Dream

AKM-GSI / Splash News Rob Kardashian beim Sport

