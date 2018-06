Ein international gefeiertes Model zu Besuch in Deutschland! Bella Hadid (21) gehört nicht nur zu den gefragtesten Laufstegschönheiten der Modebranche, sie gilt auch als echte Beauty-Ikone. Ihr Gesicht ziert die Plakate vieler bekannter Marken, so auch für die Kampagnen für Dior. Für den Luxusgüterhersteller ist Bella schließlich seit Mai Markenbotschafterin für das Make-up-Segment. Das ist auch der Grund für einen kleinen Zwischenstopp in der deutschen Börsenstadt Frankfurt. Während Bella erst Social Influencern wie Novalanalove und Anuthida Ploypetch (20) den Tag versüßt hat, brachte sie anschließend ein bisschen Stimmung in die Mainmetropole.

Instagram/novalanalove Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de