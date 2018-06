Klammheimlich hat Rocco Stark (32) am Freitag seiner Nathalie die ewige Treue auf Schloss Bothmer bei Boltenhagen geschworen. Nach einer längeren Social-Media-Abstinenz meldete sich der Schauspieler mit diesem Hochzeitsknall bei seinen Fans im Netz zurück und verpasste damit seinem Account eine Rundumerneuerung. Rocco und seine Liebste betreiben jetzt gemeinsam eine Insta-Seite – doch dafür musste Nathalie ihre zahlreichen Follower hinter sich lassen!

"Die Starks" – so heißt es jetzt in der Biografie des 32-Jährigen auf Instagram. Nach Roccos Vermählung sind auf seinem Social Media-Profil nur noch Hochzeitsbilder von ihm und seinem Schatzt zu sehen. Nathalies Profil existiert auf der Internet-Plattform hingegen nicht mehr. Die brünette Beauty schoss mehrere zehntausend Follower in den Wind, um mit ihrem Mann einen Partner-Account führen zu können.

Roccos Supporter hatten lange auf ein Social Media-Comeback des Schauspielers warten müssen. Erst vor einigen Monaten hatte sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht (62) komplett aus dem World Wide Web zurückgezogen. Der Grund: Hacker hatten offenbar sein Profil angegriffen. Wie findet ihr es, dass Rocco und Nathalie zusammen eine Instagram-Seite führen? Stimmt ab!

Promiflash Rocco Stark und Nathalie

Instagram / roccostark Rocco Stark mit Nathalie

Facebook / Rocco Stark Rocco Stark, TV-Star

