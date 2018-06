Ab jetzt posten die beiden als verheiratete Leute! Vor wenigen Tagen überraschte Rocco Stark (32) nach langer Netz-Abstinenz mit freudigen Nachrichten: Der Ladenbesitzer gab seiner On-Off-Liebe Nathalie ganz romantisch auf Schloss Bothmer bei Boltenhagen das Jawort. Nun teilen die beiden nicht nur ihr Leben, sondern auch einen Insta-Account: Auf ihrem gemeinsamen Kanal posteten sie nun das erste gemeinsame Pic aus ihrem Eheleben.

Die Instagram-Seite, die zuvor nur Rocco gehört hatte, ist nun auch mit seiner frisch angetrauten Gattin verbunden. "Die Starks – dieses Profil wird von Nathalie und Rocco gemeinsam geführt", heißt es in der zugehörigen Beschreibung. Der erste Beitrag als Paar könnte wohl kaum intimer und schöner sein: Auf dem Bild kuschelt sich Nathalie an ihren Liebsten, der sie im Arm hält – und zeigt gleichzeitig ihren funkelnden Ring. In einer Insta-Story gibt's Foto-Nachschub von dem Berliner: Auf einem weiteren Schwarz-Weiß-Pic ist Nathalie anscheinend oben ohne, aber wieder mit ihrem Schmuckstück zu sehen.

Zuvor hatte sich Rocco für eine Weile aus dem Netz zurückgezogen, nachdem Hacker sein Profil angegriffen hatten. Inzwischen scheint das Problem behoben und der Sohn von Uwe Ochsenknecht (62) wieder mega happy, wie die ersten Hochzeits-Pics von Promiflash zeigten, auf denen er seine Braut küsste und mit ihr eine romantische Kutschfahrt unternahm.

Facebook / Finanzministerium Mecklenburg-Vorprommern Nathalie und Rocco Stark bei ihrer Hochzeit

Instagram / roccostark Rocco Starks Ehefrau Nathalie

Promiflash Rocco Stark und Nathalie

