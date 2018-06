Sie erlebte im Schlaf den Albtraum einer jeden Ehefrau: Die schwangere Inci Sencer (25) wurde schweißgebadet wach, weil sie geträumt hatte, dass ihr Ehemann Daniel sie verlassen habe! In ihrer Instagram-Story plauderte die einstige Der Bachelor-Kandidatin aus, wie schlimm diese unterbewusste Erfahrung wirklich war. "Das war so schlimm, dass ich geweint habe. Er hatte eine Andere, so eine kleine Blondine. Ich weiß noch ganz genau, wie sie ausgesehen hat", erklärte Inci emotional aufgeladen. Mit der Realität hat das zum Glück nichts zu tun, denn mit ihrem Liebsten und Töchterchen Mila könnte der TV-Star aktuell nicht glücklicher sein.

Instagram / inci.sencer Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de