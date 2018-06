Im März des letzten Jahres zeigte YouTuber Jonas Ems (21) zum ersten Mal öffentlich seine Freundin Denise Mski (18). Zusammen seien die beiden zwar schon vorher gewesen, allerdings wollte der hübsche Blondschopf die Beziehung ursprünglich für sich behalten. Dass er sich doch anders entschieden hat, kam bei seinen Fans super an. Inzwischen gelten die beiden als eines der süßesten YouTube-Pärchen überhaupt. Schließlich sind die beiden megaverliebt, wie ein neues Foto des Couples zeigt.

"Ich kann einfach nicht in Worte fassen, wie viel du mir bedeutest", schwärmte die hübsche 18-Jährige unter dem Instagram-Post. Das Foto soll bei ihrem ersten gemeinsamen Shooting entstanden sein. Darauf stehen Jonas und Denise ganz eng kuschelnd beieinander. Einen Freund gefunden zu haben, der für sie da ist, sie auffängt und sie so zum Lachen bringt, sei für die Blondine das größte Geschenk. "In dir habe ich einfach meinen besten Freund und die Liebe meines Lebens gefunden. Danke, dass es dich gibt. Ich liebe dich!"

Kennengelernt hat sich das Paar allerdings auf weniger romantische Art. Der YouTuber soll seine Herzdame einfach auf Instagram angeschrieben haben, weil er sie unglaublich hübsch fand. Ihre ersten Verabredungen soll Denise allerdings immer wieder abgesagt haben, woraufhin der gekränkte 21-Jährige sie kurzerhand blockiert habe. Glücklicherweise haben die beiden letztendlich doch zusammengefunden und scheinen diese Entscheidung nicht zu bereuen.

Instagram / denise.mski Influencerin Denise Mski

Anzeige

Instagram / jonasems Jonas Ems, YouTuber

Anzeige

Instagram / jonasems Influencerin Denise Mski und YouTuber Jonas Ems

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de