Einmal im Leben ein Held sein! Welches Kind träumt nicht davon? Jameson Moon (1), Sohn von Pink (38) und Ehemann Carey Hart (42), durfte sich diesen Traum nun erfüllen. Die Sängerin und der Motocrossfahrer schenkten ihrem jüngsten Spross einen Heldenanzug aus dem beliebten Pixar-Film "Die Unglaublichen". Der kleine Jameson scheint mit seinem Outfit rundum zufrieden zu sein, wie seine Mutter auf ihrem Social-Media-Profil zeigt.

Auf dem neuesten Foto der 38-Jährigen auf Instagram sitzt Pink auf einer Stufe neben ihrem Sohn und lächelt ihn an. Währenddessen steht Jameson mit weit ausgebreiteten Armen im Wohnzimmer. Außer über seinen tollen Anzug freut sich der Hart-Spross offenbar über die selbstgemachte Decke seiner Mama, die er überglücklich als Cape zweckentfremdet. Bei den Fans kommt der niedliche Schnappschuss richtig gut an. Einer schreibt: "Und der 'Beste Mom'-Award geht an... DICH!"

Auch seinem Papa Carey hat der Knirps viel zu verdanken. Schließlich ist Jameson nur durch ihn auf den Geschmack von Motocross gekommen. Trotz seines zarten Alters soll der Einjährige schon total verrückt nach Papas Dirt Bike sein.

Instagram / hartluck Jameson Hart, Sohn von Pink und Carey Hart, Juni 2018

Anzeige

Adam Berry/Getty Images Pink beim Halbfinale von "The Voice of Germany" 2017

Anzeige

Instagram / hartluck Jameson Moon Hart, Sohn von Carey Hart und Pink

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de