Jungschauspieler Lonnie Chavis (10) war bei den diesjährigen Black Entertainment Television Awards in Los Angeles in der Kategorie "Young Star" nominiert. Zwar ging die Trophäe am Ende an die iranisch-US-amerikanische Schauspielerin Yara Shahidi (18), dennoch erlebte der This Is Us-Star eigentlich einen fantastischen Abend. Wobei die Betonung auf "eigentlich" liegt, denn die Fans haben sich über die Zahnlücke des zehnjährigen Jungen im Netz lustig gemacht. In einem emotionalen Video richtet der Kalifornier nun eine klare Ansage an seine Hater.

Am Tag nach der BET-Preisverleihung postet der Serienschnuckel einen Clip auf Instagram, in dem er seinen Kritikern erklärt, dass er wisse, dass er eine Zahnlücke habe, dass eine Zahnspange diese allerdings richten könne, sobald er alle Milchzähne verloren habe. Das sei allerdings nicht der Grund für sein Video. "Da draußen gibt es Kinder, die wegen solcher Hasskommentare im Netz Selbstmord begehen und ihr seid dafür verantwortlich. Ich meine, solche Äußerungen sind nicht lustig, die sind einfach nur dumm", stellt Lonnie in seinem Aufruf klar. Er selbst habe kein Problem damit, dass im Internet über seine Zahnlücke hergezogen wird, allerdings gebe es eben auch Menschen, die damit nicht klarkommen.

Der niedliche Seriensohn von Milo Ventimiglia (40) macht deutlich, dass nicht er etwas an seiner Zahnlücke ändern müsse, sondern die Hater an ihrer Einstellung: "Zeigt Mitgefühl und hört auf mit Mobbing", lautet seine klare Forderung. Er werde sein Lächeln – trotz Zahnlücke – weiterhin zeigen und all diejenigen, die ebenfalls gemobbt werden, sollten dies auch tun.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Bennett Raglin/Getty Images for BET Lonnie Chavis, US-amerikanischer Schauspieler

Splash News Milo Ventimiglia und Lonnie Chavis 2017 bei den MTV Movie and TV Awards in Los Angeles

Leon Bennett/Getty Images Lonnie Chavis bei den BET-Awards 2018 in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de