Cellulitis? Das kommt Daniela Katzenberger (31) so gar nicht in die Tüte – oder besser gesagt ins Höschen! In letzter Zeit ist die Katze gar nicht mehr aus ihren Sportklamotten herauszukriegen. Nahezu jeder Schnappschuss der Social-Media-Queen hält sie während schweißtreibender Cardioeinheiten und knallharten Work-outs fest. Für ein Figur-Update schlüpft Dani jetzt in knapperer Kleidung – und das Resultat kann sich sehen lassen!

In ihrem Upload auf Instagram kehrt die Kultblondine ihren Follower den Rücken zu, aber nur, um ihnen einen Blick auf ihre Kehrseite zu gewähren. Danielas ganz schön knappe Shorts verdecken ihren Allerwertesten zwar kaum, bei so einem Apfelpopo kann sie aber getrost auf mehr Stoff verzichten. Die einzige "Orangenhaut", die auf diesem Bodypic zu entdecken ist, ist höchstens die Aufschrift ihres Getränks.

Kein Wunder: Neben ihrem straffen Sportplan kommt Dani auch reichlich Salat auf den Tisch, und zwar auch dann, wenn sich der Appetit auf Gemüse in Grenzen hält. Was haltet ihr von Danielas Pic? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Autorin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Social-Media-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Geschäftsfrau

