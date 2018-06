Deutsche Fußball-Fans mussten gestern stark sein – trotz aller Hoffnung haben es Jogis Jungs nicht ins Achtelfinale der diesjährigen WM geschafft. Auch deutsche Promis sind geschockt: Während Ex-Germany's next Topmodel-Siegerin Luisa Hartema (23) fast mitgeheult hat, musste Daniela Katzenberger (31) vor allem ihrem Mann Lucas Cordalis (50) trösten. "Für Lucas war es ja schon schlimm, dass die Griechen dieses Jahr nicht dabei waren, aber dass wir Deutschen jetzt auch noch raus sind, das ist ganz furchtbar", verriet die TV-Blondine im Promiflash-Interview am Rande des NYX Face Awards.

