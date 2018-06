Eine Traumfigur auf Umwegen! Nadine Zucker (33) kann stolz auf sich sein: Die Neu-Mama hat stolze 85 Kilogramm abgenommen. Jetzt macht ihr der daraus resultierende Hautüberschuss körperlich zu schaffen – die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat mit Reibung und blutigen Wunden zu kämpfen. Der medizinische Eingriff würde ihren Weg in ein gesünderes Leben komplett machen. Kein Wunder, dass sie die Ablehnung der Krankenkasse, die Kosten zu übernehmen, trifft – in ihrem YouTube-Video zeigt sich die 33-Jährige fassungslos: "Ich bin geschockt und kann das fast nicht glauben, was hier drin steht: 'Da eine medizinische Notwendigkeit nicht vorliegt, besteht keine Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung.'"

