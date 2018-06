Liebevoller Geburtstagsgruß nach ihrer Traumhochzeit! Gerade erst haben Dagi Bee (23) und ihr Liebster Eugen Kazakov (24) ihre Fans mit einer wunderschönen Trauung verzaubert. Nach drei Jahren Beziehung haben die Netz-Stars sich endlich das Jawort gegeben – und ihre Follower natürlich mit romantischen Fotos daran teilhaben lassen. Jetzt hat das Pärchen aber schon wieder einen Anlass zum Feiern: Eugen hat Geburtstag – und Dagi gratuliert ihm mit einem rührenden Post!

"Unser erster gemeinsamer Geburtstag als Ehepaar", verkündet die frisch Angetraute den 24. B-Day ihres Mannes auf Instagram. "Ich wünsche dir nur das beste der Welt mein Engel, viel Liebe, nur Gesundheit und alles, was du dir wünschst. Ich bin so glücklich dich an meiner Seite zu haben", schwärmt sie weiter. Und offenbar ist nicht nur die YouTuberin nach der Hochzeit noch im totalen Romantik-Modus, auch ihre Fans sind von dieser süßen Liebesbekundung hin und weg.

Wie die beiden Eugens Geburtstag feiern, verrät sie in ihrem Post allerdings nicht. Bei ihrer Hochzeit ließen die beiden Turteltauben es jedenfalls richtig krachen. Mit etlichen – auch vielen berühmten – Gästen ließen sie sich ganz opulent auf Ibiza trauen.

Instagram / samislimani Dagi Bee an ihrem Hochzeitstag

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov

Instagram / ramona Ramona Mour, Mrs. Bella, Tiny Tina, Dagi Bee, Leni Mariee, Lisa und Celina

