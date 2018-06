Hat sie etwa eine Grenze überschritten? Mit ihrer Castingshow Germany's next Topmodel landet Modelmama Heidi Klum (45) Jahr für Jahr einen echten Hit im deutschen Fernsehen. Auch im amerikanischen TV hat sich die blonde Beauty längst einen Namen gemacht. Seit 2013 sitzt sie bei America's Got Talent, dem US-Pendant zu Das Supertalent, in der Jury. Als Schnattertante vom Dienst redet sie, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Ihrer unersättlichen Neugierde fiel jetzt auch ein junger Sänger zum Opfer: Heidi quetschte den schüchternen Kandidaten Joseph O'Brien ungeniert über sein Intimleben aus.

Eigentlich wollte der 20-Jährige nur sein Gesangstalent unter Beweis stellen! Doch bevor Joseph aus Tennessee den Song "Hello" von Lionel Richie (69) anstimmen konnte, musste er sich bei AGT einem regelrechten Kreuzverhör unterziehen. "Hast du eine Freundin?", lautete die Frage der 45-Jährigen. "Ich habe keine Freundin. Ehrlich gesagt, bin ich schon mein ganzes Leben lang Single. Ich hatte nicht einmal ein richtiges Date", gab der Kandidat sichtlich verlegen zu. Die Jurorin trieb es sogar noch weiter auf die Spitze und hakte nach, ob der attraktive Lockenkopf schon mal geknutscht habe. Auch das verneinte er mit einem peinlich berührten Kopfschütteln. Statt mit wilden Liebes-Anekdoten konnte der Jungspund nach der Bloßstellung vor laufenden Kameras am Ende mit seiner Stimme überzeugen.

Seit drei Monaten ist Heidi mit dem Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (28) liiert. Vielleicht ist es gerade ihr loses Mundwerk, das den 28-Jährigen an seiner Liebsten fasziniert. Findet ihr, dass ihr Heidi mit ihrer Fragerei übertrieben hat? Stimmt ab.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Die "America's Got Talent"-Juroren Heidi Klum, Howie Mandel und Mel B.

Emma McIntyre/Getty Images for Lorraine Schwartz Heidi Klum, deutsches Topmodel

ATP/WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz auf dem Filmfestival in Cannes 2018

